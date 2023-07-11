Токаев о работе Минэкологии над обеспечением Астаны водой: Восприму как саботаж

Президент Касым-Жомарт Токаев 11 июля 2023 года на совещании по вопросам развития столицы высказался об обеспечении города питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой".

"Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии. Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой.

По словам Касым-Жомарта Токаева, водохранилище столицы сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства – министерства экологии и природных ресурсов РК.

"Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно", – отметил президент.

Также он отметил, что "крайне важно срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара".

"У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой. Надо признать, что данная ситуация возникла не вчера, она складывалась не один год. Ранее министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что прошлый отопительный сезон для Астаны прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. По его словам, избежать коллапса удалось, по большей части, благодаря теплой зиме.