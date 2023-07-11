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Александр Волкановски возглавил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от веса

Александр Волкановски возглавил рейтинг P4P UFC Фото: Instagram/mmafighting
Американский промоушен UFC обновил рейтинг лучших бойцов планеты Pound-for-pound (P4P). Первую позицию списка занял чемпион в полулегком весе Александр Волкановски из Австралии, сообщает Zakon.kz.

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Австралиец получил звание лучшего бойца промоушена вне весовой категории после вечера UFC 290, где нокаутом победил Яира Родригеса. Прежний лидер Ислам Махачев спустился на вторую строчку рейтинга P4P. Тройку лучших замыкает тяжеловес Джон Джонс.

На четвертой и пятой позициях располагаются Леон Эдвардс и Исраэль Адесанья. 

UFC Рейтинг P4P

Фото: Instagram/mmafighting

В топ-10 рейтинга P4P не изменились позиции таких известных бойцов, как Алджамейн Стерлинг, Фрэнсис Нганну, Чарльз Оливейра, Деметриус Джонсон и Камару Усман.

UFC Рейтинг P4P

Фото: Instagram/mmafighting

Большой скачок в рейтинге P4P сделал представитель Бразилии Алешандри Пантожа, который сумел рекордно "прыгнуть" на 11-е место. 33-летний боец на UFC 290 завоевал титул в наилегчайшем весе, поборов действующего чемпиона Брэндона Морено. Также серьезно улучшили позиции в списке Дрикус дю Плесси и Сержио Петтис. Замыкает топ-20 лучших бойцов мира Хамзат Чимаев. 

Pound-for-pound – термин, употребляемый в единоборствах в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории.

Ранее на вечере UFC 290 установили новый рекорд: сразу четыре поединка закончились менее чем за минуту.

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