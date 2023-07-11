Ресторатор из Атырауской области подал на стол редкую рыбу и стал фигурантом уголовного дела

В Атырауской области привлекли к уголовной ответственности владельца ресторана, незаконно подававшего добытую рыбу осетровых пород, сообщает Zakon.kz.

Об этом уголовном деле рассказал старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции Комитета административной полиции Алишер Жармагамбетов 11 июля на брифинге в СЦК, где зачитывали доклад об итогах рыбоохранной акции "Бекіре-2023".

Алишер Жармагамбетов подчеркнул, что органы внутренних дел тоже принимают участие в пресечении фактов незаконного использования рыбных ресурсов.

"В рамках рыбоохранной акции в этом году в Атырауской области привлекли к уголовной ответственности предпринимателя, владельца ресторана, в котором незаконно подавали добытую рыбу осетровых пород. Наши оперативные, процессуальные подразделения принимают активное участие в разработке при поступлении такой информации и, соответственно, привлекают правонарушителей к установленной законом ответственности". Алишер Жармагамбетов

С начала акции инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и Пограничной службы КНБ РК выявили и пресекли 972 нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлекли 669 лиц. Об этом подробнее рассказал зампредседателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Аян Бахиянов.

Возбуждено 36 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. На нарушителей наложили штрафы общей суммой 15,7 млн тенге. Из незаконного оборота изъяли 68 тонн 300 кг рыбы, из них 1001 кг осетровых видов, 29,5 кг икры рыб осетровых видов, 295 единиц орудий лова, 76 единиц водного транспорта и 13 автомашин. В результате ежедневного траления русла реки и морской акватории из водоемов извлекли 743 единицы незаконных орудий лова рыбы общей длинной более 74 км". Аян Бахиянов

В период акции правоохранительные и природоохранные органы Атырауской области отрабатывали наиболее криминогенные участки, такие как Исатайский, Жылыойский и Курмангазинский районы, Дамбинское направление, а также водоемы государственного природного резервата "Акжайык".



В марте сообщалось, что "рыбные браконьеры" нанесли государству ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.