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Изнасиловал и сжег: зверское убийство произошло в Жетысуской области

Изнасиловал и сжег: зверское убийство произошло в Жетысуской области Фото: unsplash
Полиция расследует зверское убийство 42-летней женщины в Жаркенте Панфиловского района Жетысуской области, подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.

Женщину 1980 года рождения изнасиловали в Жаркенте неделю назад. Дабы замять следы преступления, насильник решил убить ее, а тело – сжечь. В итоге сотрудники полиции задержали подозреваемого.

"Проводятся все необходимые предусмотренные законом следственные действия, по результатам которых по делу будет принято окончательное процессуальное решение с дачей правовой оценки действиям подозреваемого", – сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области.

Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, но факт преступления и проведения следствия корреспонденту Zakon.kz подтвердили и в областной прокуратуре.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область Жаркент Панфиловский район
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