За жестокое убийство жены алматинцу дали 1,5 года заключения

Алматинский суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве юриста Айман Асановой. Убийца – ее бывший муж – выйдет на свободу через год, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда города Алматы объяснили, что присяжными вынесен вердикт о виновности Н. в убийстве в состоянии аффекта.

"Они пришли к выводу, что между Н. и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой последняя стала оскорблять честь и мужское достоинство Н. и угрожала отобрать остальное имущество". Пресс-служба Алматинского городского суда

В сообщении суда говорится, что женщина "вынула неустановленный следствием нож и стала им размахивать, прогоняя Н.".



Дальше говорится, что подсудимый, восприняв слова А. как тяжкое оскорбление, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), выхватил из ее рук нож и нанес ей удары в область шеи и головы. Вследствие ранений потерпевшая скончалась в больнице.

"По делу имеется заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, по которой Н. в момент совершения преступления находился в состоянии сильного душевного волнения – физиологического аффекта, вызванного провоцирующим поведением потерпевшей, и характеризовалось кратковременностью, скоротечностью и внезапностью исследуемой ситуации". Пресс-служба Алматинского городского суда

Санкция ст.101 ч.1 УК ("Убийство в состоянии аффекта") предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.



В обвинительном акте прокурором говорится об отсутствии отягчающих обстоятельств.

По закону (ст. 55 ч. 2 УК) при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать 1 года 6 месяцев лишения свободы (1/2 от 3 лет).

Судом присяжных Н. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что полгода из назначенного срока мужчина уже провел под арестом, и их учтут.

Юрист Айман Асанова скончалась в ночь на 12 октября 2022 года в одной из больниц Алмалинского района Алматы.

14 октября полиция задержала ее супруга.