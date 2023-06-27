1,5 года за убийство юриста в Алматы: приговор отменили

Алматинский горсуд частично удовлетворил апелляционное ходатайство потерпевшей стороны по приговору убийце юриста Айман Асановой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судебная коллегия Алматинского городского суда 27 июня рассмотрела апелляционную жалобу. По итогам приговор суда первой инстанции отменили.

"Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы от 17 мая 2023 года в отношении Талгата Нуртаева отменить, и направить дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд", – сообщили в суде.

Судья постановил апелляционные жалобы потерпевшего Сахиджанова и его представителей: адвокатов Утебекова и Копбаровой удовлетворить частично.

Постановление вступает в силу с 27 июня 2023 года.

В октябре 2022 года в Алматы произошло жестокое убийство известного юриста Айман Асановой. 12 октября она скончалась от множества ножевых ранений в одной из больниц города.



По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полиция задержала ее бывшего супруга, с которым после развода они делили нажитое имущество.

20 июня 2023 года Алматинский суд признал бывшего мужа Айман Асановой виновным в убийстве в состоянии аффекта и приговорил его к 1,5 лишения свободы. Однако отсидеть ему нужно было всего год – трехмесячное нахождение в СИЗО ему засчитали по два дня за один.