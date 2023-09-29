Жителя Жетысуской области подозревают в убийстве собственного сына

63-летнего жителя Кербулакского района Жетысуской области задержала полиция по подозрению в убийстве родного сына, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области 29 сентября, убийство произошло в отдаленном крестьянском хозяйстве. Накануне там нашли тело молодого мужчины, явно погибшего насильственной смертью. По подозрению в преступлении задержали пожилого местного жителя.

"Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным, убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя", – сообщили в полиции Кербулакского района.

Подозреваемого взяли под стражу. Идет расследование по ст. 99 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

В начале 2023 года сообщалось, что жительница Алматы убила сына и совершила самоубийство.