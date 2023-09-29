Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителя Жетысуской области подозревают в убийстве собственного сына

Жителя Жетысуской области подозревают в убийстве родного сына Фото: Zakon.kz
63-летнего жителя Кербулакского района Жетысуской области задержала полиция по подозрению в убийстве родного сына, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области 29 сентября, убийство произошло в отдаленном крестьянском хозяйстве. Накануне там нашли тело молодого мужчины, явно погибшего насильственной смертью. По подозрению в преступлении задержали пожилого местного жителя.

"Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным, убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя", – сообщили в полиции Кербулакского района.

Подозреваемого взяли под стражу. Идет расследование по ст. 99 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

В начале 2023 года сообщалось, что жительница Алматы убила сына и совершила самоубийство.

Читайте также

Полиция
Пенсионер из Алматы чуть было не отдал мошенникам 2 млн тенге
Никита Дробны
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления