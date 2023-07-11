Страницы истории: какие уникальные материалы хранятся в городском архиве Астаны

В Астане есть государственный архив города. Его сотрудники буквально по крупицам собирают информацию о городе и его жителях. О том, какие записи и материалы хранятся здесь, в материале корреспондента Zakon.kz.

Накануне Дня столицы корреспондент Zakon.kz выяснила удивительный факт - оказывается в городе нет краеведческого музея, хотя они есть во всех регионах страны. А вся информация об истории казахстанской столицы хранится частично в Национальном музее, в зале "Астана", но львиная часть - в городском архиве.

Фото: Zakon.kz

К слову, горархив структурно хоть и является одним ведомством, но расположен в четырех зданиях: по улице Мухтара Ауэзова недалеко от столичной филармонии, в ЖК "Гранд Астана", рядом с Национальным музеем, по улице Бактыораза Бейсекбаева и ведомственные архивы - по улице Сакена Сейфуллина.

Фото: Zakon.kz

На стенах, например, здания по улице Мухтара Ауэзова можно увидеть фотографии старого города и узнать, каким он был в начале и середине ХХ века.

Фото: Zakon.kz

Люди, которые работают здесь, буквально по крупицам собирают архивный материал и бережно хранят его.

Фото: Zakon.kz

"Городской архив создали 23 ноября 1995 году решением акима города Акмолы. Его создавали путем разделения Акмолинского областного архива на две части - то, что касалось истории города перешло к нам, а остальные документы отправили в Кокшетау. К нам обращаются обычно по социально-правовым вопросам - эти запросы исполняются бесплатно. Это в случае оформления пенсии, когда нужно восстановить записи отделов кадров. В разные годы обращаются от 5-6 до 10 тысяч граждан по социальным вопросам. Сейчас много очень стало тематических запросов, когда люди ищут историю какой-либо организации или семьи, в поисках своих корней", - говорит руководитель службы научно-исследовательской и информационно-разъяснительной работы государственного архива Астаны Газиза Исахан.

Вот в этих старых альбомах хранятся фотографии советского периода. Фломастерами нанесена сопровождающая информация.

Фото: Zakon.kz

В целом, в городском архиве хранятся документы, касающиеся истории города, начиная с 17-18 годов прошлого века. Фотографии же с конца XIX - начала XX века.

Фото: Zakon.kz

"Документы об истории города, с тех пор как она получила статус столицы, то есть с 1994 года, хранятся отдельно - у нас есть отдельный фонд под номером 424. У нас также хранятся старые фотографии - общий вид, какие-то интересные здания. Всего более двух тысяч фото. Мы собираем информацию о городе, у нас есть фонды фотокорреспондентов "Акмолинской правды" и кроме этого мы принимаем личные фонды известных людей: писателей, журналистов, людей искусства, ученых, ветеранов труда и Великой отечественной войны. Они сдают какие-то важные документы, фотографии. Поэтому у нас хранятся не только государственные бумаги, но и личные документы", - пояснила Газиза Исахан.

Чтобы обеспечить их сохранность сотрудники городского архива внимательно следят за температурой воздуха в помещении и уровнем влажности.

Фото: Zakon.kz

Было удивительно окунутся в эту атмосферу, пройтись между стеллажами и потрогать руками "страницы истории". О том, как за четверть века город превратился из провинциального областного центра в красивую и яркую столицу, можно прочитать здесь.