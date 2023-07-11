Смертельное ДТП в Актюбинской области: два человека погибли
Фото: pixabay
Двое водителей погибли в результате аварии в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Актюбинской области, столкновение легковых автомобилей произошло 11 июля в 12:30 на 20 км автодороги Актобе-Оренбург.
В результате ДТП двое водителей погибли на месте, также троих пассажиров госпитализировали в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК.
Ранее ДТП с двумя жертвами произошло на БАКАД.
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