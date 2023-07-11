В Акмолинской области с начала купального сезона утонули восемь человек

Фото: pixabay

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области заявила о том, что на водоемах региона в купальный сезон 2023 года утонули 8 человек, из них 3 детей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям РГП "Казгиромет", на предстоящей неделе ожидается повышение температуры от +37 до +41.

В связи с чем, Департамент по чрезвычайным ситуациям Амолинской области напоминает правила поведения на воде: если вы находитесь на водоеме с детьми не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

не купайтесь в запрещённых местах;

не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

при ловле рыбы с использованием плав средств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты;

не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания;

не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток;

не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок утонул в колодце села ЗКО.

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