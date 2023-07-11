Постоять за себя: что делать, если ваше изображение использовали без спроса

Бывшая разместила в соцсети совместное фото с уже женатым человеком. Шеф, недовольный уходом работника, опубликовал гневный пост о нем с его фотографией. Что делать людям, чьи изображения были использованы без получения их согласия, рассказал Zakon.kz. практикующий юрист Максим Баженов.





Допускают ли наши законы несогласованное использование чужого изображения и как его остановить? Если мы обратимся к Гражданскому кодексу РК, то все очень просто и понятно: никто не вправе использовать изображение другого лица без его согласия либо согласия его наследников (статья 145). Если такое использование произошло, то можно требовать в судебном порядке возложения обязанности удалить изображение.

"Но в кодексе также есть указание, что законами могут быть предусмотрены случаи, когда получение согласия не требуется. Также сам кодекс устанавливает, что согласие не требуется, если лицо позировало за вознаграждение. Здесь и возникает вопрос, подпадает ли конкретная ситуация под такие исключения или должно действовать общее правило Гражданского кодекса", – говорит руководитель юридической фирмы, практикующий юрист Максим Баженов.

Закон о СМИ

Данный закон до определенного момента не имел положений, регулирующих использование изображений других лиц. Но в 2017 году Закон РК "О средствах массовой информации" был дополнен нормой (пунктом 1-1 статьи 14), которая предоставила средствам массовой информации обширные права использовать чужие изображения без получения какого-либо согласия.

На сегодня СМИ вправе делать это в следующих случаях:

если человек присутствует или участвует в мирных собраниях, зрелищных культурно-массовых и иных публичных мероприятиях;

если человек сам опубликовал информацию со своим изображением в источниках, доступ к которым не ограничен;

если распространяемая информация содержит изображение человека и сведения, связанные с его служебной или публичной деятельностью.

Закон предусматривает и некоторые иные случаи, хотя уже под вышеприведенные можно подвести большую часть ситуаций использования чужого изображения.

Здесь возникает вопрос, что такое публичное мероприятие? И является ли таковой, к примеру, прогулка по торговому центру или просто до магазина? Прийти можно к разным ответам, но устоявшегося понимания практика пока не выработала.

Учитывая сегодняшние реалии, когда практически каждый может распространять информацию неограниченному кругу лиц, используя социальные сети, также возникает вопрос, а что является СМИ? Положения закона можно толковать так, что даже страница в социальной сети может быть рассмотрена в качестве СМИ. Если это так, то любой пользователь социальных сетей может без какого-либо согласия использовать чужое изображение в вышеуказанных случаях, как это могут делать СМИ.

"Однако суды не всегда поддерживают такой вывод. В одном из дел суд прямо указал, что страница в социальной сети не является СМИ. В другом деле суд даже не стал применять положения закона к случаю публикации изображения на странице социальной сети. Тем не менее встречаются дела, когда суды отказывают в требованиях о защите права на изображение, ссылаясь на положения Закона РК "О средствах массовой информации" и применяя такие положения к страницам в социальных сетях". Максим Баженов

Новый закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

С принятием Закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" вопрос, относится ли страница в социальной сети к СМИ или нет, с точки зрения возможности использования чужого изображения, потерял свою актуальность.

Так, данный закон содержит прямое указание ( в статье 18), что пользователям (в том числе – социальных сетей) при размещении и распространении контента не требуется согласие изображаемого лица в точно таких же случаях, как это предусмотрено в законе о СМИ. А как было рассмотрено выше, такие случаи охватывают большую часть ситуаций использования чужого изображения.

Можно сказать, что теперь пользователи социальных сетей могут использовать чужие изображения без какого-либо согласия и с очень небольшими ограничениями. По сути, общее правило Гражданского кодекса, что для использования изображения требуется согласие изображаемого (или его наследника), перестает работать в большинстве случаев. Право на свое изображение становится чем-то неосязаемым и больше декларативным.

Вопрос доказывания

Важно помнить, что в любом споре есть несколько составляющих, в том числе – правовая и доказательственная. То есть если чужое изображение используется без согласия (и это не подпадает под вышеназванные исключения), то это еще нужно правильно доказать.

"Анонимность в Интернете затрудняет реализацию процесса доказывания, что иногда приводит к отказу судами в защите права на изображение. В некоторых делах суды приходили к выводу, что не было предоставлено достаточных доказательств, подтверждающих, что такая-то страница в социальной сети принадлежит такому-то лицу. Действительно, даже если аккаунт у человека совпадает с его фамилией и именем, это еще не означает, что он принадлежит именно ему. А также, что именно он совершает все действия с этого аккаунта. Проверка IP-адреса не всегда результативна, поскольку существуют программы, скрывающие реальный IP-адрес". Максим Баженов

Иногда бывает так, что если ответчик сам не признает, что такая-то страница действительно его и что именно он разметил чужое изображение, шансы доказать это близки к нулю.

Также нужно не забывать, что простой скриншот может быть не принят судом во внимание как недопустимое и недостоверное доказательство. Поэтому в целях фиксирования факта несогласованного использования изображения можно (и лучше) обратиться к нотариусу, который вправе обеспечивать доказательства.

Вопрос ответственности

Ответственностью за неправомерное использование чужого изображения является необходимость возмещения причиненного морального вреда. Однако практика показывает, что суды обычно присуждают совсем незначительные суммы компенсации по данной категории дел.

При определенных обстоятельствах неправомерное использование чужого изображения может также влечь иную ответственность (административную или уголовную), но для этого требуется наличие определенной совокупности обстоятельств, что на практике встречается довольно редко.

Ранее Zakon.kz. уже опубликовал статью о том, какие новые законы приняты в Казахстане. В их числе и Закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который шел в пакете с сопутствующими поправками в другие законодательные акты. В частности, речь о поправках в Кодекс РК об административных правонарушениях, которые вводят административную ответственность за распространение ложной (не заведомо) информации.