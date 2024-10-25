Багдат Мусин рассказал об отце, опубликовав архивное фото
Примечательно, что отец Мусина в свое время был связистом в "Казахтелекоме".
"И с детства я наблюдал за тем, как он работал, прокладывая кабели и подключая новые сети. Эти процессы всегда были для меня чем-то близким и понятным", – пишет Мусин.
Фото: Instagram/bagdatmussin
Оказавшись на конкурсе "Мастер оптической сети" в Петропавловске, по словам экс-министра цифрового развития, его охватила ностальгия.
Не так давно, 20 октября, Мусин рассказал о важной семейной традиции. Он уточнил, в суете будничной жизни мы иногда забываем, насколько важно проводить время с детьми.
Напомним, что в апреле 2024 года Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.
А уже в июне Мусин возглавил АО "Казахтелеком".