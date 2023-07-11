"Лукойл Казахстан Апстрим" и "КазМунайГаз" закрывают нефтеразведочный проект

АО "НК КазМунайГаз" (КМГ) и ТОО "Лукойл Казахстан Апстрим" закрывают совместный нефтеразведочный проект "Женис" на Каспии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба КМГ, геологоразведка всегда подразумевает наличие определенного уровня вероятности обнаружения, то есть всегда присутствует риск обнаружить запасы углеводородов по итогам бурения скважин ниже ожидаемого уровня, либо и вовсе получить "сухую" скважину. Согласно общемировой статистике, вероятность успеха на уровне 20-30% считается хорошей для принятия данного риска и начала инвестиций в геологоразведку.

"Женис" – геологоразведочный оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через Оператора ТОО "Женис Оперейтинг" с долями участия 50/50 совместно с ТОО "Лукойл Казахстан Апстрим".

"Вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнера (в лице компании "Лукойл") по механизмам кэрри-финансирования", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны партнера-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются.

"К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался. При этом результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах данного осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам КМГ", – резюмируется в сообщении.

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