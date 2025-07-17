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Советы

Сколько шоколада можно есть без вреда для здоровья

шоколад, врачи, польза и вред, рекомендации, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 17:49 Фото: pexels
Переедание шоколада может нанести вред организму из-за его высокой калорийности. Врачи отмечают, что безопасной дозой считается не более 20 граммов в день, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Марина Макиша уточняет, что польза этого десерта связана с наличием в нем какао-бобов, в составе которых содержатся антиоксиданты – вещества, защищающие клетки от повреждений.

Кроме того, шоколад стимулирует выработку гормонов радости и удовольствия, благодаря чему повышается настроение, отметила она.

Однако, подчеркивает специалист, для пользы в день можно съедать только 10-20 граммов шоколада, больше уже будет вредно. Все-таки это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 400 килокалорий.

При выборе шоколада в первую очередь нужно смотреть на процентное содержание какао – чем оно выше, тем лучше. Идеально, когда это от 70% и больше.

"Самый вредный шоколад – белый, так как в нем какао-бобов нет совсем. По сути, это только жир, сахар и сухое молоко".Марина Макиша

Кроме того, следует отдавать предпочтение горькому шоколаду: в нем меньше сахара по сравнению с тем же молочным, за счет чего он не так сильно влияет на уровень глюкозы в крови.

Также советуют проверять в составе количество углеводов: чем их меньше на 100 граммов продукта, тем меньше и сахара, а значит, шоколад полезнее. В горьком этот показатель обычно составляет от 30 до 45 граммов.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с "Москвой 24" добавила, что двух кубиков будет вполне достаточно для того, чтобы улучшить себе настроение:

"При этом для выработки серотонина не обязательно есть шоколад. Для этого достаточно, чтобы хотя бы раз в день у нас была порция фруктов или ягод".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперт по питанию из Кембриджского университета Нита Фороухи заявила, что сосиски и колбасы относятся к ультраобработанным продуктам, которые могут негативно сказываться на здоровье.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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