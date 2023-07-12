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Алматинцев оштрафовали на 91 млн тенге за мусор на улицах

Алматинцев оштрафовали за мусор на улицах более чем на 91 млн тенге Фото: пресс-служба акимата Алматы
Более чем на 91 млн тенге оштрафовали жителей Алматы с начала года за мелкие правонарушения, связанные с замусориванием общественных мест, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 11 июля, полиция работает над тем, чтобы в городе установилась "нулевая терпимость" к мелким правонарушениям.

"Особое значение данному направлению отводим потому, что безнаказанность за совершение мелких правонарушений, будь то выброс мусора, нарушение правил дорожного движения и другие противоправные проявления, приводит к созданию предпосылок для совершения гражданами в дальнейшем более тяжких поступков или преступлений", – пояснил замначальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

В алматинской полиции напомнили, что в соответствии с административным законодательством за загрязнение мест общественного пользования предусмотрена ответственность по ст. 434-2 КоАП РК – штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге). С начала года в Алматы выявили 5370 правонарушений по этой административной статье, общая сумма штрафов превысила 91 млн тенге.

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