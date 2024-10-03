За что алматинцев могут оштрафовать до 1,1 млн тенге, напомнили в полиции

Сотрудники Департамента полиции Алматы особое внимание уделяют формированию в обществе "нулевой терпимости" к правонарушениям. В связи с этим сегодня, 3 октября 2024 года, они обратились к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка вновь призвали граждан не сорить в мегаполисе.

"Нулевая терпимость – это отрицательная реакция на мелкие правонарушения. Каждый должен относиться с уважением к правам граждан, не нарушать общественный покой, проявлять свою культуру. В соответствии с требованиями административного законодательства за загрязнение мест общественного пользования и нарушение правил благоустройства города предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 300 МРП (от 73 840 до 1 107 600 тенге. – Прим. ред.)", – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

С начала года в Алматы выявлено более 36 тыс. аналогичных правонарушений.

В полиции также отметили, что особая роль в пресечении мелких правонарушений отводится гражданскому сообществу, которое неравнодушно к состоянию правопорядка в городе.

"Полиция Алматы выражает особую благодарность представителям общественности, чья активная гражданская позиция способствует привитию населению принципов "нулевой терпимости" к беспорядку и правонарушениям, а также неотвратимости наказания за совершенные противоправные деяния", – резюмировал Серик Шумаев.

Напомним, с 16 сентября 2024 года в Алматы усилили меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства: повсеместно проводятся рейдовые мероприятия и локальные отработки. А 18 сентября полиция обратилась к алматинцам по поводу мусора. 26 сентября стражи порядка показали лица недобросовестных алматинцев, мусорящих в городе.