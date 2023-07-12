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Заражение ВИЧ в больнице Алматы: пациенты не хотят встречаться с главой Минздрава

Ажар Гиният не встречалась с пациентами алматинской больницы, заразившимися ВИЧ Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 12 июля высказалась о случаях заражения ВИЧ в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что по случаям заражения  ВИЧ в одной из клиник Алматы комиссия заканчивает работу на следующей неделе.

"Мы все узнаем (причины. – Ред.), пока они еще работают. Предварительные результаты… это, сами знаете, очень важный вопрос. Поэтому комиссия закончит работу, подготовит полностью справку и предоставит заключение в акимат и Министерство здравоохранения официально", – сказала глава министерства.

Ажар Гиният добавила, что не встречалась с теми пациентами, которых заразили ВИЧ.

"Пока идет комиссия (расследование), есть у нас закон о врачебной тайне. Каждый, кто хочет встречаться с такими пациентами, не имеет такого права. Закон защищает таких пациентов, поэтому сейчас все идет в рамках той комиссии, которая проводится. Не имею (права знать, кого заразили. – Ред.). Есть врачебная тайна. Только с согласия пациентов. У них желания нет", – пояснила Ажар Гиният. 

14 июня в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая заражения пациентов ВИЧ.

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Гиният Ажар Минздрав РК Алматы Казахстан
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