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Глава Минздрава: Издевавшийся над пациентами хосписа студент-медик не имеет права стать врачом

Ажар Гиният: Издевавшийся над пациентами хосписа студент-медик не должен работать врачом Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 25 июля прокомментировала дело студента-медика, который издевался над пациентами хосписа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Ажар Гинят, что будет со студентом-медиком, который издевался над пациентами хосписа и детьми-инвалидами в реабилитационном центре.

"Все рассматривается в рамках правового поля, и занимаются этим делом правоохранительные органы. Его вопрос будут рассматривать в специальном комитете при университете", – ответила Ажар Гиният. 

Журналисты также поинтересовались мнением министра о том, имеет ли фигурант дела право работать врачом. Ранее СМИ сообщали, что в этом году он должен получить диплом.

"Мое личное мнение – конечно же, нет", – лаконично ответила глава Минздрава.

28 июня стало известно, что 22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации.

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