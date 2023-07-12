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Аким Мангистауской области отчитался о ситуации с дефицитом воды в регионе

Аким Мангистауской области отчитался о ситуации с дефицитом воды в регионе Фото: pixabay
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отчитался о ситуации с нехваткой воды на заседании правительства РК 12 июля, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября периодически возникает дефицит воды. 

"В последние два-три дня были значительные упущения в обеспечении водой. Руководством завода, а также в результате своевременно принятых мер неполадки устранены. В данное время подача воды обеспечена. Также во время вашей (премьер-министра Алихана Смаилова. – Прим. ред.) поездки в Мангистаускую область, как вы видели, на опреснительном заводе "Каспий" сейчас работают установки по подготовке воды. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы. Они завершены на 80%".Нурлан Ногаев

Заявку на установку основного технологического оборудования, по словам акима, уже подали. Сейчас идут подготовительные работы, а в августе запланированы монтажные.

"До сентября будут завершены монтажные работы, и мы планируем запуск в октябре. 5 млрд 600 млн тенге – это очень большая помощь для нас. От имени населения Мангистауской области выражаю признательность. После запуска опреснительного завода решатся вопросы Мунайлинского, Каракиянского районов, появится возможность обеспечить население водой".Нурлан Ногаев

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. Из-за ремонта на опреснительном заводе "Каспий" подача воды в район снизилась с 13 тысяч кубометров в сутки до 10 тысяч. Из резерва правительства выделят 5,6 млрд тенге на увеличение мощностей опреснительного завода "Каспий" на 20 тысяч кубометров в сутки. Подачу питьевой воды тем самым доведут до 40 тысяч "кубов" в сутки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил как можно скорее решить эту проблему.

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Ногаев Нурлан Казахстан Мангистауская область
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