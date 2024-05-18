Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-аким Мангистауской области опубликовал прощальный пост

Нурлан Ногаев опубликовал прощальный пост, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 10:16 Фото: akorda.kz
Бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев опубликовал в Telegram-канале акимата прощальный пост, в котором обратился к жителям региона, передает Zakon.kz.

Публикация была размещена 18 мая 2024 года.

"Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей области. Почти три года назад глава государства Касым-Жомарт Токаев доверил мне возглавить акимат Мангистауской области, и я благодарен ему за оказанное высокое доверие".Нурлан Ногаев

Также он добавил, что вся работа была на виду.

"Мы много встречались. Была проделана большая работа по обеспечению водой населения, бесперебойной работы МАЭКа, обновлению инженерных сетей, возврату необоснованно выделенных земельных участков и борьбе с незаконным строительством и т.д. От всего сердца благодарю вас за совместную эффективную работу на благо области в течение этих трех лет. Искренние слова признательности выражаю коллегам, всему депутатскому корпусу, всем нашим предприятиям, молодежным, общественным и этнокультурным объединениям, многоуважаемым ветеранам – всем мангистаусцам!"Нурлан Ногаев

Кроме того, экс-аким уточнил, что в его сердце навсегда останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в этом уникальном краю, который называют музеем под открытым небом.

"Мангистау навсегда останется в моем сердце как теплый и гостеприимный край с огромным экономическим, туристическим и рекреационным потенциалом, а главное – с людьми, которые любят свой дом и делают все, чтобы он процветал. Желаю вам всех благ и новых перспектив!"Нурлан Ногаев

16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.

А уже 17 мая Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области.

Читайте также

Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Назначен новый прокурор Мангистау
Назначен новый прокурор Мангистау
Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Мангистау Мангистауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: