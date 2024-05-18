Экс-аким Мангистауской области опубликовал прощальный пост

Бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев опубликовал в Telegram-канале акимата прощальный пост, в котором обратился к жителям региона, передает Zakon.kz.

Публикация была размещена 18 мая 2024 года.

"Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей области. Почти три года назад глава государства Касым-Жомарт Токаев доверил мне возглавить акимат Мангистауской области, и я благодарен ему за оказанное высокое доверие". Нурлан Ногаев

Также он добавил, что вся работа была на виду.

"Мы много встречались. Была проделана большая работа по обеспечению водой населения, бесперебойной работы МАЭКа, обновлению инженерных сетей, возврату необоснованно выделенных земельных участков и борьбе с незаконным строительством и т.д. От всего сердца благодарю вас за совместную эффективную работу на благо области в течение этих трех лет. Искренние слова признательности выражаю коллегам, всему депутатскому корпусу, всем нашим предприятиям, молодежным, общественным и этнокультурным объединениям, многоуважаемым ветеранам – всем мангистаусцам!" Нурлан Ногаев

Кроме того, экс-аким уточнил, что в его сердце навсегда останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в этом уникальном краю, который называют музеем под открытым небом.

"Мангистау навсегда останется в моем сердце как теплый и гостеприимный край с огромным экономическим, туристическим и рекреационным потенциалом, а главное – с людьми, которые любят свой дом и делают все, чтобы он процветал. Желаю вам всех благ и новых перспектив!" Нурлан Ногаев

16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области. Эту должность он занимал с сентября 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. Но в пресс-службе регионального акимата 15 мая опровергли эти заявления, а также заявили, что Ногаев находится на рабочем месте.

А уже 17 мая Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области.