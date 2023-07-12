В каких случаях ограничивают движение на дорогах Казахстана: новые правила

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 5 июля 2023 года утверждены Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что временное ограничение или запрет дорожного движения на дорогах или отдельных участках дорог вводятся в случаях:

угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни или здоровью людей;

угрозы сохранности дорог;

ДТП;

загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;

стихийных бедствий, неблагоприятных дорожно-климатических условий;

проведения массовых, спортивных и иных мероприятий в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо когда пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;

если железнодорожные переезды не отвечают требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;

проведения на дорогах ремонтно-строительных и других работ;

проведения антитеррористической операции или охранных мероприятий;

проведения мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий;

несоответствия показателей состояния конструктивных элементов дорог техническим нормам обеспечения безопасности дорожного движения;

сверхнормативной загрузки путем:

- обеспечения платного доступа с целью обеспечения нормативной пропускной способности дорог;

- ограничения или запрета въезда определенных категорий транспортных средств в установленное время;

- ограничения движения грузовых и транзитных транспортных средств;

проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- при сопровождении автомобилей особого назначения;

- организованных автобусных колонн;

- войсковых колонн.

Решение о введении временного прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.

Также указывается, что владельцы дорог совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении ремонтно-строительных работ имеют право на ограничение или закрытие движения транспортных средств с уведомлением об этом местных исполнительных органов и пользователей автомобильными дорогами установлением соответствующих дорожных знаков и через средства массовой информации.

При этом при проведении охранных мероприятий производство всех видов ремонтных, строительных, монтажных и иных работ на специальных трассах и прилегающих к ним территориях и акваториях осуществляется по согласованию со Службой государственной охраны РК.

В период проведения охранных мероприятий все виды ремонтных, строительных, монтажных и иных работ на специальных трассах могут быть приостановлены.

В зоне проведения антитеррористической операции лица, участвующие в антитеррористической операции, проводят мероприятия по извлечению физических лиц с отдельных участков местности и объектов, временному ограничению или запрещению движения транспортных средств, включая их отбуксирование, в том числе транспортных средств дипломатических и консульских представительств.

При проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий в пределах пограничного пространства Пограничная служба устанавливает контрольные посты на время проведения мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2023 года.