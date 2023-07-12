В каких случаях ограничивают движение на дорогах Казахстана: новые правила
Так, говорится, что временное ограничение или запрет дорожного движения на дорогах или отдельных участках дорог вводятся в случаях:
- угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни или здоровью людей;
- угрозы сохранности дорог;
- ДТП;
- загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;
- стихийных бедствий, неблагоприятных дорожно-климатических условий;
- проведения массовых, спортивных и иных мероприятий в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо когда пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;
- если железнодорожные переезды не отвечают требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- проведения на дорогах ремонтно-строительных и других работ;
- проведения антитеррористической операции или охранных мероприятий;
- проведения мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий;
- несоответствия показателей состояния конструктивных элементов дорог техническим нормам обеспечения безопасности дорожного движения;
- сверхнормативной загрузки путем:
- обеспечения платного доступа с целью обеспечения нормативной пропускной способности дорог;
- ограничения или запрета въезда определенных категорий транспортных средств в установленное время;
- ограничения движения грузовых и транзитных транспортных средств;
- проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- при сопровождении автомобилей особого назначения;
- организованных автобусных колонн;
- войсковых колонн.
Решение о введении временного прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.
Также указывается, что владельцы дорог совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении ремонтно-строительных работ имеют право на ограничение или закрытие движения транспортных средств с уведомлением об этом местных исполнительных органов и пользователей автомобильными дорогами установлением соответствующих дорожных знаков и через средства массовой информации.
При этом при проведении охранных мероприятий производство всех видов ремонтных, строительных, монтажных и иных работ на специальных трассах и прилегающих к ним территориях и акваториях осуществляется по согласованию со Службой государственной охраны РК.
В период проведения охранных мероприятий все виды ремонтных, строительных, монтажных и иных работ на специальных трассах могут быть приостановлены.
В зоне проведения антитеррористической операции лица, участвующие в антитеррористической операции, проводят мероприятия по извлечению физических лиц с отдельных участков местности и объектов, временному ограничению или запрещению движения транспортных средств, включая их отбуксирование, в том числе транспортных средств дипломатических и консульских представительств.
При проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий в пределах пограничного пространства Пограничная служба устанавливает контрольные посты на время проведения мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.
Приказ вводится в действие с 22 июля 2023 года.