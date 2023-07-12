Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане

Глава МВД приказом от 30 июня 2023 года утвердил новые Правила дорожного движения, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

В целом, Правила дорожного движения остались прежними. Несколько изменен пункт оформления дорожно-транспортного происшествия. Теперь предусматривается применение так называемого европейского протокола при незначительных авариях.

"В случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия", – говорится в правилах.

Ранее не допускалось перемещение автомобиля с места ДТП и требовалось в обязательном порядке вызвать дорожную полицию.

Также в ПДД говорится, что водитель механического транспортного средства обязан:

иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, при наличии документа, удостоверяющего личность водителя;

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, за исключением выданного в РК, либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;

путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную) и иные установленные законодательством документы на транспортное средство.

Кроме того, водитель обязан:

остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку;

не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения;

пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствование на состояние опьянения;

при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями;

пройти проверку знаний ПДД в случаях, установленных Кодексом об административных правонарушениях;

предоставить транспортное средство:

- медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления движения, медицинским работникам, сотрудникам органов внутренних дел и органов национальной безопасности для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также при проведении антитеррористических операций с возмещением затрат;

- сотрудникам органов внутренних дел для транспортировки транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортных происшествиях, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам органов внутренних дел, Службы государственной охраны РК и органов национальной безопасности в других предусмотренных законодательством случаях.

Между тем водителю запрещается:

управлять транспортным средством без водительского удостоверения на право управления транспортным средством либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя;

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения;

управлять неисправным транспортным средством, транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением транспортных средств категорий M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;

управлять транспортным средством, владелец которого не заключил договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;

управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам;

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, на право управления транспортным средством данной категории, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя, или не указанного в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством;

пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

при управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи;

управлять транспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным сцепным устройством (в составе поезда), а в темное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости - с не горящими (отсутствующими) фарами и задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада - с неисправными стеклоочистителями ветрового стекла;

употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника органов внутренних дел, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Правила также определяют поведение пассажиров.

Так, пассажирам запрещается:

отвлекать водителя от управления автомобилем во время его движения;

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;

открывать двери, а также высовываться в оконные проемы и люки авто во время его движения.

Движение в жилых зонах

Предусматривается, что в жилой зоне пешеходы двигаются как по тротуарам, так и по проезжей части дороги. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако их движение не должно создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Вместе с тем в жилой зоне запрещается:

сквозное движение транспортных средств;

движение транспортных средств вне проезжей части дороги;

учебная езда;

стоянка с работающим двигателем;

стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест;

подавать звуковой сигнал, включать громкую музыку;

стоянка на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках.

Указывается, что при выезде из жилой зоны водители уступают дорогу другим участникам движения.

Эти требования также распространяются и на дворовые территории.

Движение велосипедов и мопедов

Так, говорится, что велосипедисты двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств либо по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасность для движения пешеходов.

Не допускается движение по правовому краю проезжей части, полосе маршрутных транспортных средств, обочине велосипедистов, не достигших 14-летнего возраста.

На дорогах с велосипедной полосой движения не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств, кроме мопедов.

Если велодорожка отделена от остальной проезжей части дороги прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства перестраиваются на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги.

Мопеды могут двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.



При этом водителям велосипеда и мопеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров;

перевозить груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом;

ездить по пешеходному переходу.

Предусматривается, что на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Посмотреть полностью ПДД можно здесь.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2023 года.

29 июня 2023 года президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который предусматривает ограничения для пользователей электросамокатов.



