Водители и пешеходы: какие изменения планируют внести в Правила дорожного движения

Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вносится новая глава, предусматривающая упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия, – оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников органов внутренних дел в случаях, установленных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", так называемый Европротокол.

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Также уточняется, что в случае ДТП, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия, за исключением упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия.

Пешеходы

В главу, предусматривающую обязанности пешеходов, внесено дополнение, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии – транспортного светофора. При этом уточняется, что при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходы должны уступить дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.

Сигналы светофора

В этом разделе поясняется, что свет светофора Зеленый "+" – образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.

Выключенный Зеленый "+" – информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.

Также изменена статья, устанавливающая правила движения при желтом светофоре. Так, говорится, что водители, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, продолжают дальнейшее движение.

В свою очередь пешеходы, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала находились на проезжей части дороги, освобождают ее, а если это невозможно – останавливаются на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Как поясняют в МВД, в нынешней юридической практике этот пункт принимается как допущение двигаться на запрещающий желтый сигнал светофора в двух случаях:

если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением;

если водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению.

В результате значение "желтого сигнала" светофора воспринимается противоречиво, вызывая аварийные ситуации.

Маневрирование

Также уточняется, что поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог автомобиль не оказался на стороне встречного движения. Добавлено, что поворот направо осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении маневра.

В главу добавлен повый пункт о том, что вне зависимости от радиуса разворот должен осуществляться при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

В МВД считают, что эта норма позволит избежать аварийных ситуаций при повороте направо в случаях, когда водитель принимает решение сразу повернуть в крайний левый ряд, и зачастую возникают аварийные ситуации. Она аналогична ПДД стран ЕАЭС.

Также добавлена норма о том, что на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1. или обозначенные знаком 3.20., запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключение случаев, предусмотренных ПДД.

Проезд перекрестков

Эта глава дополнена нормой о том, что при повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами не позволяющими осуществить такой маневр.

При этом уточняется, что водитель, проехавший стоп-линию при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка.

В случае, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии или знак 5.33, то водитель должен руководствоваться сигналами каждого светофора.

Запрещающие знаки

В главу добавлен новый дорожный знак: "Движение на электросамокатах запрещено".





Фото: скриншот ПДД

Внесены изменены и в пункт, предусматривающий направление движения по полосам.

Так, если на знаке 5.8.1 изображен знак 5.9.1 – 5.9.4, то действие этих знаков распространяется на указанную полосу.





Фото: МВД РК

Кроме того, добавлено, что если на знаке 5.8.2, 5.8.2а изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

Проект поправок размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

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