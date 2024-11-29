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Часть алматинцев продолжат получать компенсации за повышение тарифов на комуслуги

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы продлили компенсацию за повышение тарифов на комуслуги социально уязвимым категориям населения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате города, сегодня, 29 ноября, депутаты маслихата Алматы единогласно поддержали решение о продлении выплаты компенсации повышения тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения (СУСН) в размере 0,8 МРП до 1 апреля 2025 года.

"Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых категорий населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете", – сказал руководитель Управления занятости и социальных программ Бауржан Жаубасов.

Для получения социальной выплаты девяти категориям СУСН (ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, лица с инвалидностью первой и второй групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетные семьи, семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) необходимо иметь постоянную регистрацию и местожительство в Алматы, подать заявление в отделы занятости и социальных программ районных акиматов города и предоставить удостоверение личности для идентификации.

Тем, кто уже оформил данный вид помощи, предоставлять заявление не нужно, соцпомощь им пролонгируется автоматически.

В Алматы по поручению акима города в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" с июля 2023 года в течение года оказывалась ежемесячная социальная выплата в размере 0,8 МРП. Данный вид социальной помощи получали более 140 тыс. граждан из числа девяти категорий СУСН.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 15 октября 2024 года выросли тарифы на электроэнергию.

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