Никола Йокич признан лучшим игроком сезона в НБА

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. Его коллектив "Наггетс" взял первый титул в истории, переиграв в финале "Майами Хит". Сербский центровой стал первым баскетболистом в истории NBA, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

ESPY Award – награда, которая присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за прошедший календарный сезон. Лауреаты данной премии определяются голосованием болельщиков.

Just in: The NBA Board of Governors has approved two new gameplay changes for the 2023-24 season, per sources:



- In-game penalty for flops resulting in technical foul free throw

- A second coach’s challenge awarded if first challenge is successful