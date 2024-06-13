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НБА прощается с легендарным игроком Джерри Уэстом

Баскетбол Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:17 Фото: Instagram/nba
12 июня на 86-м году жизни скончался знаменитый ветеран мирового баскетбола и легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Джерри Уэст, сообщает Zakon.kz.

Уэст защищал честь "Лейкерс" на протяжении 14 сезонов (1960-1974). И каждый раз он был участником Матча всех звезд, 9 раз играл в финале НБА и в 1972 году выиграл титул чемпиона.

В его активе 932 встречи с показателями 27,0 очка, 5,8 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру. Многие болельщики, скорее всего, не знают, что силуэт Уэста изображен на логотипе НБА.

Уэст был третьим игроком в истории НБА, кто достиг отметки в 25 000 очков, после Уилта Чемберлена и Оскара Робертсона. Он является единственным игроком в истории Лиги, который заслужил награду MVP финальной серии, несмотря на поражение его команды (1969).

В 1960 году Уэст в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Италии.

После завершения карьеры Джерри Уэст работал наставником "Лейкерс" (1976-1979), скаутом (1979-1982) и генеральным менеджером (1982-2000). За этот период его клуб завоевал пять титулов НБА. Затем он работал на руководящих должностях ряда клубов.

В 1980 году он был включен в Зал славы баскетбола, чуть позже удостоен звания одного из 50 величайших игроков в истории НБА.

Американский спорт за последние несколько дней теряет еще одну свою икону. 9 июня не стало знаменитого американского тренера по фигурному катанию Фрэнка Кэрролла, у которого в свое время занимался наш именитый фигурист Денис Тен.

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