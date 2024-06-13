НБА прощается с легендарным игроком Джерри Уэстом

12 июня на 86-м году жизни скончался знаменитый ветеран мирового баскетбола и легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Джерри Уэст, сообщает Zakon.kz.

Уэст защищал честь "Лейкерс" на протяжении 14 сезонов (1960-1974). И каждый раз он был участником Матча всех звезд, 9 раз играл в финале НБА и в 1972 году выиграл титул чемпиона.

В его активе 932 встречи с показателями 27,0 очка, 5,8 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру. Многие болельщики, скорее всего, не знают, что силуэт Уэста изображен на логотипе НБА.

The Clippers announced that NBA legend Jerry West passed away this morning at the age of 86. — Tim Bontemps (@TimBontemps) June 12, 2024

Уэст был третьим игроком в истории НБА, кто достиг отметки в 25 000 очков, после Уилта Чемберлена и Оскара Робертсона. Он является единственным игроком в истории Лиги, который заслужил награду MVP финальной серии, несмотря на поражение его команды (1969).

В 1960 году Уэст в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Италии.

После завершения карьеры Джерри Уэст работал наставником "Лейкерс" (1976-1979), скаутом (1979-1982) и генеральным менеджером (1982-2000). За этот период его клуб завоевал пять титулов НБА. Затем он работал на руководящих должностях ряда клубов.

В 1980 году он был включен в Зал славы баскетбола, чуть позже удостоен звания одного из 50 величайших игроков в истории НБА.

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