НБА прощается с легендарным игроком Джерри Уэстом

Уэст защищал честь "Лейкерс" на протяжении 14 сезонов (1960-1974). И каждый раз он был участником Матча всех звезд, 9 раз играл в финале НБА и в 1972 году выиграл титул чемпиона.

В его активе 932 встречи с показателями 27,0 очка, 5,8 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру. Многие болельщики, скорее всего, не знают, что силуэт Уэста изображен на логотипе НБА.

The Clippers announced that NBA legend Jerry West passed away this morning at the age of 86.