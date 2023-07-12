В Казахстане стартовал прием документов для поступления в докторантуру

12 июля стартовал прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру, который продлится до 3 августа, сообщает Zakon.kz.

Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.



"Для поступления в докторантуру можно выбрать лишь один вуз и одну группу образовательных программ", – рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменационные вопросы по профилю ГОП.

"Максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов", – говорится в сообщении.

Пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

В январе в Казахстане изменили правила присуждения образовательных грантов.