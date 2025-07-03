В Казахстане стартовал прием заявлений в докторантуру: что нужно знать поступающим

В Казахстане сегодня, 3 июля 2025 года, начался прием заявлений на участие во вступительном экзамене в докторантуру (ВЭД). О том, что нужно и важно знать, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Национального центра тестирования (НЦТ).

Так, прием документов продлится до 3 августа 2025 года. Сам экзамен пройдет с 4 по 20 августа.

Регистрацию для участия нужно пройти на сайте Национального центра тестирования.

В Центре особо обращают внимание на то, что при поступлении в докторантуру можно выбрать только одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

"В случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа)". Пресс-служба НЦТ

Что касается информации о месте и времени проведения тестирования, то она будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа.

Сам вступительный экзамен включает в себя:

собеседование,

написание эссе,

экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы.

В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 30 баллов, эссе – 20 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов.

"Пороговый балл для участия в конкурсе на поступление в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов". Пресс-служба НЦТ

Для поступления в докторантуру необходимо следующие предоставить:

сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ,

сертификат, подтверждающий владение иностранным языком.

Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP, сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД.

Специалисты подчеркнули, что с 2024 года понижены пороговые уровни сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, до уровня B1. Также в перечень принятых сертификатов включены TOEIC и Duolingo English Test:

"С 2024 года у поступающих появилась возможность поступить в докторантуру по программе докторов по профилю. Для данной категории поступающих не требуется наличие сертификата, подтверждающего знание иностранного языка. Кроме того, они не пишут эссе на вступительном экзамене".

Максимальная оценка экзамена – 80 баллов, из них:

оценка собеседования – 25 баллов,

рекомендательное письмо от предприятий и организаций (при наличии) – 5 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов.

Пороговый балл – не менее 50 баллов.

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