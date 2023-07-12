Асаин Байханов рассказал о развитии инфраструктуры в Павлодарской области

В рамках модернизации инфраструктуры в Павлодарской области реализуется 136 проектов, планируется ремонт дорог, строительство мостов, обновление инженерных сетей, передает Zakon.kz.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов 12 июля на брифинге в СЦК подчеркнул, что развитие региона невозможно без модернизации инфраструктуры, в том числе транспортной.



"Для ее улучшения в 2023 году реализуется 136 проектов, планируется отремонтировать 656 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов. На эти цели нами выделено рекордное финансирование в размере 27 млрд тенге, это на 60% больше, чем в прошлом году". Асаин Байханов

По его словам, цель – в течение 3 лет отремонтировать подъездные дороги ко всем населенным пунктам области. Кроме того, во исполнение поручения президента в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш. Также один из приоритетов – развитие общественного транспорта.

"Мы планируем расширить трамвайные маршруты и в последующие два года обновить 70 вагонов. В трех городах региона обновлен подвижной состав общественного транспорта, поставлены 135 современных автобусов". Асаин Байханов

Как отметил аким, после прошлогоднего сложного отопительного периода, приоритетным направлением является обновление инженерной инфраструктуры региона. Общая протяженность тепловых сетей Павлодарской области – 1 438 км, средний износ их составляет 82%. В трех городах области идет строительство, реконструкция и ремонт 52 км тепловых сетей, работы будут выполнены на общую сумму 22 млрд тенге.

"Город Экибастуз мужественно пережил чрезвычайную ситуацию, и сейчас там идет масштабное обновление системы теплоснабжения. На Экибастузской ТЭЦ уже отремонтированы два котла, находятся в ремонте остальные восемь. Все необходимые материалы и оборудование закуплены, идет доставка и монтаж". Асаин Байханов

Кроме того, по словам акима, ряд проектов будет реализован в сфере водоснабжения и водоотведения городов и сл. Обеспечение централизованным водоснабжением в селах к концу года вырастет с 95% до 97,8%, в городах – с 96% до 97%.

Асаин Байханов также заверил на брифинге, что Экибастуз в новом отопительном сезоне будет обеспечен теплом. А повреждения на дорогах Павлодара после экстремального ливня уже устранены.