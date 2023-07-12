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Асаин Байханов: Повреждения дорог после ливня в Павлодаре устранены

Почему в Павлодаре после ливня провалился асфальт? Ответ акима Фото: МЧС РК
Аким Павлодарской области Асаин Байханов 12 июля рассказал, почему в региональном центре после ливня провалился асфальт, сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов, асфальт на ряде участков дорог в Павлодаре провалился после сильного ливня из-за плохого качества строительных работ.

"Проблемы провала асфальта в некоторых местах были связаны с тем, что на этих участках недавно укладывали коммуникации, в том числе канализационный коллектор. Само собой, после недостаточной трамбовки такие случаи бывают. Они на сегодня все уже исправлены". Асаин Байханов

Аким добавил, что такого ливня в Павлодаре не видели последние 28 лет.

"До этого за 69 дней не было ни капли дождя в Павлодаре. Ливень был такой мощный – я как человек, который с 1995 года в Павлодаре жил и приезжал в город постоянно, никогда не видел, чтобы улица Ломова (улица, которая находится на возвышенности, и даже при сильных дождях на ней не бывает подтоплений) была затоплена, лужи были до 30 сантиметров". Асаин Байкенов

Сильный ливень и ураган обрушились на Павлодар 7 июля. От ветра крыша одного из торговых домов обвалилась на летнее кафе, пострадали люди. С улиц города откачали более 3 тысяч кубометров воды, работы завершили только на следующий день.

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Байханов Асаин Казахстан Павлодар Павлодарская область
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