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В лесах Павлодарской области тушат крупный пожар

В лесах Павлодарской области тушат крупный пожар Фото: пресс-служба МЧС РК
В трех кварталах лесопокрытой территории Павлодарской области загорелись лесные подстилки. Пожар тушат более 50 человек личного состава и свыше 15 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

На данный момент пожары на лесопокрытой территории локализованы, передает пресс-служба МЧС РК.

Из-за аномальной жары в регионе отмечается повышенная пожарная опасность. Силы и средства Департамента по ЧС работают в усиленном режиме.

7 июля в Баянаульском заповеднике Павлодарской области был ликвидирован пожар.

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Константин Вноровский
Павлодарская область
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