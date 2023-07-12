В лесах Павлодарской области тушат крупный пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
В трех кварталах лесопокрытой территории Павлодарской области загорелись лесные подстилки. Пожар тушат более 50 человек личного состава и свыше 15 единиц техники, сообщает Zakon.kz.
На данный момент пожары на лесопокрытой территории локализованы,
передает пресс-служба МЧС РК.
Из-за аномальной жары в регионе отмечается повышенная пожарная опасность. Силы и средства Департамента по ЧС работают в усиленном режиме.
7 июля в Баянаульском заповеднике Павлодарской области был ликвидирован пожар.
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