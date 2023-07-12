В лесах Павлодарской области тушат крупный пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

В трех кварталах лесопокрытой территории Павлодарской области загорелись лесные подстилки. Пожар тушат более 50 человек личного состава и свыше 15 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

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