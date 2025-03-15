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Происшествия

Крупный пожар тушат на заводе по выпуску резиновых шин в Алматинской области

На заводе по выпуску резиновых шин в Алматинской области произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 14:44 Фото: МЧС РК
В Алматинской области на территории завода по выпуску резиновых шин тушат крупный пожар. Ликвидацию огня затрудняет высокая температура от горения покрышек, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что инцидент случился на предприятии, которое находится в селе Жаналык Талгарского района.

"Обстоятельства инцидента уточняются. Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала".МЧС РК

Пожарные работают по повышенному рангу.

14 марта 2025 года тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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