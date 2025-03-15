Крупный пожар тушат на заводе по выпуску резиновых шин в Алматинской области

Фото: МЧС РК

В Алматинской области на территории завода по выпуску резиновых шин тушат крупный пожар. Ликвидацию огня затрудняет высокая температура от горения покрышек, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что инцидент случился на предприятии, которое находится в селе Жаналык Талгарского района. "Обстоятельства инцидента уточняются. Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала". МЧС РК Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Пожарные работают по повышенному рангу. 14 марта 2025 года тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске.

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