Крупный пожар тушат на заводе по выпуску резиновых шин в Алматинской области
Фото: МЧС РК
В Алматинской области на территории завода по выпуску резиновых шин тушат крупный пожар. Ликвидацию огня затрудняет высокая температура от горения покрышек, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что инцидент случился на предприятии, которое находится в селе Жаналык Талгарского района.
"Обстоятельства инцидента уточняются. Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала".МЧС РК
Пожарные работают по повышенному рангу.
14 марта 2025 года тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске.
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