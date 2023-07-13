Багдат Мусин прокомментировал видео, на котором выступает перед президентом

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин написал в Instagram пост, в котором прокомментировал свое недавнее выступление на совещании по вопросам развития столицы, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, ранее он уже рассказывал Токаеву о ситуации в отрасли, поэтому президент его и прервал, сказав, что знает проблему и поэтому "моя речь на видео получилась такой, какой получилась".

"Хотел бы чтобы все мои слова, сказанные на совещаниях, стали доступны СМИ и экспертам, комментирующим часть того выступления, которое было опубликовано. Я читаю комментарии и сегодня, направляясь на встречу с населением ЗКО, решил ответить на максимум вопросов и развеять неверное толкование моих слов некоторыми интернет-экспертами". Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Далее министр акцентирует внимание на стоимости связи, уточняя тот факт, что Казахстан в мире в топ-20, если не в топ-10, по дешевизне.



"Но, важно понимать, что дешевая связь - это риски для операторов. Это бизнес и, поэтому, для развития бизнеса, то есть строительства сети и улучшения качества, необходимы инвестиции. Инвестиции с дохода. Если доход низкий нет инвестиций в развитие, то есть нет качества. Ну, и еще рост потребления трафика в стране, с развитием новых социальных сетей, вырос в разы. Что это значит? Это значит, что выросла и нагрузка на сети операторов. Но стоимость не росла пропорционально росту потребляемого трафика".

Казахстан – в топе по объему мобильного трафика на пользователя. Казахстан – одна из лидирующих стран по потреблению мобильного трафика и утилизация мобильной сети очень высокая.



По данным iKS-Consulting средний объем мобильного трафика Интернет на 1 пользователя в Казахстане в 2022 г. составил 13,9 Гбайт в месяц. Для сравнения этот показатель в странах Северной Америки составил 5,6 Гбайт в месяц. Без учета внедрения 5G, мобильный трафик в Казахстане рос с темпом от 60% в 2019 году до 21% в 2022 году, и этот тренд продолжится.

А это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G.

Есть несколько драйверов роста мобильного трафика: рост проникновения смартфонов (уже 73% в Казахстане), социальные сети с видео и фото контентом, стриминговые видео и аудио платформы, мессенджеры с тяжелым контентом (видео, фото, документы), видеозвонки, онлайн-гейминг.

Таким образом, в Казахстане около 526 базовых станций на 1 миллион человек. Для сравнения, в Южной Корее 1 млн базовых станций 4G на 51 млн. населения, то есть порядка 19607 базовых станций 4G на 1 млн. населения. Или для сравнения в КНР порядка 6 млн. базовых станций 4G на 1,4 млрд. населения, это около 4528 базовых станций 4G на 1 млн.населения.

Если посмотреть по Астане – сейчас там порядка 2500 базовых станций 4G на 1,3 млн населения, это около 1923 базовых станций 4G на 1 млн. населения. То есть даже в столице нужно увеличивать "капасити" сетей 4G.

"Плюс, мы не можем стоять на месте и нам важно развивать новые технологии 5G. Говоря о связи, важно помнить, что мы большие по площади и "маленькие" по плотности населения. Я часто критиковал и буду объективно критиковать работу операторов, но в свою очередь понимаю, что любая инфраструктура требует обновления, будь то ТЭЦ, будь то канализация. Наши многие инфраструктурные объекты находятся не в лучшем состоянии, почему? Потому что когда-то чиновники не могли взять на себя ответственность и сказать, что через 10 лет мы попадем в ситуацию, когда всё состарится и приведет к плачевным последствиям. Некоторые последствия в других отраслях мы наблюдаем уже сейчас. А сети 5G потребуют больших инвестиций. Разберем пример КНР: уже сегодня в КНР построено 2 290 тыс. базовых станций 5G, это около 163 БС на 100 тыс. населения. Всего КНР установил целевой показатель к 2025 году – 260 базовых станций 5G на 100 тыс. населения". Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Также министр привел в пример Южную Корею – там уже сегодня в построено 215 тыс. базовых станций 5G, это около 415 БС на 100 тыс. населения.



Для сравнения в Астане мобильные операторы планируют построить 1242 БС 5G до 2027 года (согласно лицензионным обязательствам), это около 95 БС 5G на 100 тыс. жителей Астаны. Таким образом, считает Багдат Мусин, по Астане необходимо увеличивать количество БС 5G для хорошего "капасити" сети.

"Второй момент, который "тормозит" рынок - это монополия. Демонополизацию никто не отменял, одного из операторов связи надо выводить из-под Казахтелекома. Штрафы никуда не делись, и мы выписываем их больше, чем когда-либо". Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Для примера, в 2019 году была проведена 51 проверка и наложено штрафов на сумму 10,8 млн. тенге. В этом году, по состоянию на 22 июня проведено 308 внеплановых проверок и выписано штрафов на сумму 1 млрд 244 млн тенге. Все деньги идут в бюджет страны.

Исправление ситуации происходит. Качество улучшают и развивают сеть там, где позволяют.

Во всем мире есть проблема установки базовых станций из-за радиофобов. Только в Астане демонтированы десятки базовых станций, а в 27 жилых комплексах жильцы все еще против установки базовых станций.

"Причем, требования к оборудованию по предельно допустимым уровням излучения в нашей стране жестче по сравнению с другими. К примеру, в Казахстане 10 мкВт/см², а в США, Японии, Южной Корее 200-1000 мкВт/см². Исследования ВОЗ и многие другие исследования не выявили риска для здоровья населения, поэтому некоторые страны увеличивают допустимый уровень излучения, обосновывая это возможностью улучшить качество связи". Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

У министерства большие планы по развитию сети и новых технологий, по улучшению качества связи, поэтому перед операторами связи стоят задачи, которые они должны решить в ближайшие годы.

Ранее Багдат Мусин рассказал Токаеву, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего.