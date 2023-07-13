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Землетрясение ощутили жители села Курчум в ВКО

В 700 км от Алматы произошло землетрясение Фото: Zakon.kz
Сейсмологи зафиксировали 13 июля в 06 час 00 мин 20 сек в 772 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана землетрясение магнитудой MPV 4.2, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов ТОО "СОМЭ", энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 48.46° с.ш. 83.40° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Курчум 2 балла.

Ранее, в середине июня, землетрясение произошло в 787 километрах от Алматы на территории Китая.

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