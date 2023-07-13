Землетрясение ощутили жители села Курчум в ВКО

Фото: Zakon.kz

Сейсмологи зафиксировали 13 июля в 06 час 00 мин 20 сек в 772 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана землетрясение магнитудой MPV 4.2, сообщает Zakon.kz.

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