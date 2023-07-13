Глава Центра тестирования о нарушениях педагогов: Думали, после ЕНТ нас ничто не удивит

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео, на которых запечатлены нарушения со стороны педагогов при оценке знаний, Руслан Емелбаев поделился на своей странице в Instagram. Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.

"10 июля по стране стартовала оценка знаний педагогов. Однако кажется, что некоторые учителя пришли, надеясь не на свои знания, а на уловки. Например, в одном регионе за один день выявили нарушения у 34 педагогов, так они лишились права сдать тестирование на пять лет. Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Но уловки некоторых учителей переплюнули уловки детей", – прокомментировал Руслан Емелбаев.

Глава Центра тестирования подчеркнул, что по выявленным нарушениям примут меры, все данные передали в компетентные органы. Он также обратился к педагогам, напомнив им о большой профессиональной ответственности и отметив, что такие некорректные действия пятнают высокое звание учителя.

Ранее Руслан Емелбаев рассказал о самых креативных способах списывания, к которым прибегали казахстанские школьники во время ЕНТ.