Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава Центра тестирования о нарушениях педагогов: Думали, после ЕНТ нас ничто не удивит

В Центре тестирования рассказали о нарушениях педагогов при оценке знаний Фото: Instagram/ruslan_yemelbayev
Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео, на которых запечатлены нарушения со стороны педагогов при оценке знаний, Руслан Емелбаев поделился на своей странице в Instagram. Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.

"10 июля по стране стартовала оценка знаний педагогов. Однако кажется, что некоторые учителя пришли, надеясь не на свои знания, а на уловки. Например, в одном регионе за один день выявили нарушения у 34 педагогов, так они лишились права сдать тестирование на пять лет. Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Но уловки некоторых учителей переплюнули уловки детей", – прокомментировал Руслан Емелбаев.

Глава Центра тестирования подчеркнул, что по выявленным нарушениям примут меры, все данные передали в компетентные органы. Он также обратился к педагогам, напомнив им о большой профессиональной ответственности и отметив, что такие некорректные действия пятнают высокое звание учителя.

Ранее Руслан Емелбаев рассказал о самых креативных способах списывания, к которым прибегали казахстанские школьники во время ЕНТ.

Читайте также

Новую электроподстанцию "Алмагуль" в Алматы запустят в конце июля

Как в Темиртау готовятся к зиме

Досаев рассказал, когда отремонтируют теплосети в Бостандыкском районе

Никита Дробны
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления