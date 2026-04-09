Педагогам Казахстана вернут деньги за ОЗП: что нужно сделать

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана накануне, 8 апреля 2026 года, распространил важную информацию касательно оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что на основании письма Министерства просвещения РК проведение ОЗП для действующих педагогов на категории "модератор", "эксперт", "исследователь", "мастер" и руководителей, сдающих на категории, приостанавливается .

"Для возврата средств необходимо направить заявление на электронную почту: uto@testcenter.kz... В личном кабинете в разделе "Моя история" нажмите на "Инструкцию по возврату денежных средств", – сообщили в НЦТ, обращаясь к педагогам.

При этом в наццентре отметили, что ОЗП на присвоение категории "Педагог" для выпускников вузов и колледжей, а также для лиц, желающих возобновить педагогическую деятельность, будет проводиться в соответствии с поданными заявлениями .

"Тестирование на категорию "Педагог" планируется проводить на ежемесячной основе", – напомнили в НЦТ.

В наццентре ранее уточняли, что первая попытка ОЗП в 2026 году – бесплатная, вторая попытка стоит 5640 тенге.

Тестирование состоит из 1 блока и 50 тестовых заданий. Продолжительность тестирования – 80 минут, а для сдающих предметы "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" – 125 минут.

Ранее стало известно, что в Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП). Об этом важном решении 7 апреля 2026 года объявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.