Педагогам Казахстана вернут деньги за ОЗП: что нужно сделать
Из нее следует, что на основании письма Министерства просвещения РК проведение ОЗП для действующих педагогов на категории "модератор", "эксперт", "исследователь", "мастер" и руководителей, сдающих на категории, приостанавливается.
"Для возврата средств необходимо направить заявление на электронную почту: uto@testcenter.kz... В личном кабинете в разделе "Моя история" нажмите на "Инструкцию по возврату денежных средств", – сообщили в НЦТ, обращаясь к педагогам.
При этом в наццентре отметили, что ОЗП на присвоение категории "Педагог" для выпускников вузов и колледжей, а также для лиц, желающих возобновить педагогическую деятельность, будет проводиться в соответствии с поданными заявлениями.
"Тестирование на категорию "Педагог" планируется проводить на ежемесячной основе", – напомнили в НЦТ.
В наццентре ранее уточняли, что первая попытка ОЗП в 2026 году – бесплатная, вторая попытка стоит 5640 тенге.
Тестирование состоит из 1 блока и 50 тестовых заданий. Продолжительность тестирования – 80 минут, а для сдающих предметы "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" – 125 минут.
Ранее стало известно, что в Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП). Об этом важном решении 7 апреля 2026 года объявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.