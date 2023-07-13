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Управу на курьеров-мопедистов нашли в Алматы

Способ борьбы с мопедистами-нарушителями придумали в Алматы Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы рассказали, как будут бороться с мопедистами, нарушающими ПДД, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проблему подняла жительница Бостандыкского района на встрече с акимом 13 июля. Женщина спросила Ерболата Досаева, почему мопедистам не могут запретить ездить по тротуарам.

"По тротуарам ходят дети, и нам вообще некуда деваться. Мы их просим, чтобы они съехали на дорогу, но они ничего не делают", – пожаловалась горожанка.

Отвечая на этот вопрос, аким Алматы напомнил, что движение на электросамокатах уже законодательно урегулировали. Теперь на очереди мопедисты, но на это потребуется время.

"У нас идет следующий пакет изменений, связанный с мопедами, электромопедами и в целом транспортом с двигателями до 50 кубометров. Как только у нас законодательство появится, то будет возможность их штрафовать. Вы ведь знаете, что ездят на них в основном доставщики еды, и чтобы успеть выполнить заказ, они готовы нарушить любые правила", – сказал аким.

Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров добавил, что в полиции совместно со службами доставки разработали специальную программу, которая позволит принимать меры в отношении недобросовестных мопедистов.

"Если наши сотрудники будут выявлять нарушения со стороны доставщиков еды, а именно от трех и до пяти нарушений, программу будут блокировать. Это один из видов воздействия на них", – рассказал Арыстангани Заппаров.

Ерболат Досаев заключил, что лучшее решение проблемы – ввести законодательные ограничения. Он заверил, что к осени этот вопрос решат.

В конце июня в силу вступили поправки в законодательство, которые запрещают водителям мопедов ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.

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ДП Алматы Досаев Ерболат Алматы
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