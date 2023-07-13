Шакира может выступить на презентации Месси в Майами

Американский футбольный клуб "Интер Майами" планирует включить выступление знаменитой певицы Шакиры в программу презентации Лионеля Месси, которая намечена на эти выходные, сообщает Zakon.kz.

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Администрация клуба "Интер Майами" и жители города с нетерпением ждут грандиозного футбольного праздника, который будет посвящен приходу знаменитого аргентинского игрока Лионеля Месси в американскую команду. Конечно, этот праздник не обойдется без звезд шоу-бизнеса. Клуб Дэвида Бэкхема сейчас ведет переговоры об организации выступления Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы во время презентации Месси.

🚨 It’s Going To Be A Party!



Hearing Bad Bunny, Shakira, & Maluma are some of the artists Inter Miami is trying to line up for Lionel Messi’s official presentation on Sunday.



Inter Miami had previously announced there would be “exciting entertainment.”#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/MRe94TLwqN — Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 11, 2023

Вполне вероятно, что колумбийская поп-звезда появится на этом мероприятии, так как она живет в Майами после развода с бывшим напарником Лионеля Месси по каталонской "Барселоне" – Жераром Пике.





Фото: Instagram/shakira

Тем временем аргентинская звезда футбола Месси уже прибыл в Майами и проходит все необходимые процедуры перед презентацией. Его знакомство с болельщиками "Интер Майами" запланировано на 16 июля, а первая игра аргентинского спортсмена в новой команде намечена на 21 июля. В этот день "Интер Майами" встретится с "Крус Асуль".