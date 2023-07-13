Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шакира может выступить на презентации Месси в Майами

Шакира может выступить на презентации Месси в Майами Фото: Instagram/shakira
Американский футбольный клуб "Интер Майами" планирует включить выступление знаменитой певицы Шакиры в программу презентации Лионеля Месси, которая намечена на эти выходные, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

Администрация клуба "Интер Майами" и жители города с нетерпением ждут грандиозного футбольного праздника, который будет посвящен приходу знаменитого аргентинского игрока Лионеля Месси в американскую команду. Конечно, этот праздник не обойдется без звезд шоу-бизнеса. Клуб Дэвида Бэкхема сейчас ведет переговоры об организации выступления Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы во время презентации Месси.

Вполне вероятно, что колумбийская поп-звезда появится на этом мероприятии, так как она живет в Майами после развода с бывшим напарником Лионеля Месси по каталонской "Барселоне" – Жераром Пике.

Футбол Презентация Месси

Фото: Instagram/shakira

Тем временем аргентинская звезда футбола Месси уже прибыл в Майами и проходит все необходимые процедуры перед презентацией. Его знакомство с болельщиками "Интер Майами" запланировано на 16 июля, а первая игра аргентинского спортсмена в новой команде намечена на 21 июля. В этот день "Интер Майами" встретится с "Крус Асуль".

Читайте также

Тренер "Астаны" оценил первую игру команды в Лиге чемпионов УЕФА

"Астана" не смогла обыграть "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Казахстан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике

Куандык Шынасилов
Месси Лионель США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления