Шакира может выступить на презентации Месси в Майами

Администрация клуба "Интер Майами" и жители города с нетерпением ждут грандиозного футбольного праздника, который будет посвящен приходу знаменитого аргентинского игрока Лионеля Месси в американскую команду. Конечно, этот праздник не обойдется без звезд шоу-бизнеса. Клуб Дэвида Бэкхема сейчас ведет переговоры об организации выступления Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы во время презентации Месси.

🚨 It’s Going To Be A Party!



Hearing Bad Bunny, Shakira, & Maluma are some of the artists Inter Miami is trying to line up for Lionel Messi’s official presentation on Sunday.



Inter Miami had previously announced there would be “exciting entertainment.”#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/MRe94TLwqN