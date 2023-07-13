Почему важно проходить скрининги

Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказала врач городской поликлиники №16 Сауле Исмагулова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления – на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению.



Что такое скрининговый осмотр и для чего нужно его проходить?

Скрининговые обследования – это минимальный комплекс медицинских исследований, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска, способствующих возникновению заболеваний. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностические исследования и консультация узких специалистов.

Какие болезни выявляют с помощью скринингов?

Раннее выявление поведенческих факторов риска – мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет.

Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета – мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам.

Раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет.

Раннее выявление рака шейки матки – женщины в возрасте 30-70 лет.

Раннее выявление рака молочной железы – женщины в возрасте 40-70 лет.

Раннее выявление колоректального рака – мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет.

Раннее выявление вирусных гепатитов В и С.

Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляют на дополнительное обследование к профильному специалисту.

Где пройти профилактические осмотры

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги.

Стоит напомнить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности.

Частота скрининговых обследований

Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые – через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания.

Что нужно делать после прохождения скрининга?

По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение.

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