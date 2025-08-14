#АЭС в Казахстане
Общество

Минздрав бьет тревогу: казахстанцы игнорируют скрининг, рискуя жизнью

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 10:39 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения обратилось с важной информацией к казахстанцам. Жителей страны призывают ежегодно проходить скрининговые обследования, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п. 3 ст. 80 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", казахстанцы обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования.

К тому же, как уточняют медики, с 2025 года онкоскрининги доступны абсолютно всем, независимо от статуса в системе ОСМС.

Эти обследования направлены на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, шейки матки и кишечника, вирусных гепатитов В и С, нарушений мозгового кровообращения и других опасных патологий.

Возрастные категории и периодичность определяются врачом согласно медицинским стандартам.

Пройти скрининг можно в своей поликлинике – достаточно иметь удостоверение личности. Записаться можно через регистратуру, call-центр или мобильное приложение "Дамумед".

Часто участковые врачи или медсестры сами приглашают прикрепленное население, формируя списки по возрастным и иным критериям.

Кто и когда проходит скрининг

  • заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца – мужчины и женщины от 40 до 76 лет;
  • эндокринные заболевания: сахарный диабет – мужчины и женщины от 40 до 76 лет;
  • заболевания органов зрения: глаукома – мужчины и женщины от 40 до 76 лет;
  • онкологические заболевания: рак молочной железы – женщины от 40 до 76 лет; рак шейки матки – женщины от 30 до 74 лет; колоректальный рак – мужчины и женщины от 50 до 76 лет;
  • вирусные инфекции: вирусный гепатит В и С – медицинские работники; пациенты, поступающие на плановые и экстренные операции; пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии; лица, получающие гемотрансфузии и трансплантации органов, тканей, клеток; беременные женщины;
  • нарушения мозгового кровообращения – мужчины от 50 до 76 лет.
"Осмотр нужен даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своем здоровье".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Вчера, 13 августа 2025 года, в пресс-службе Минздрава рассказали, почему важно следить за давлением, в особенности беременным.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
