МВД изменило правила отбора кандидатов на службу

Приказом МВД от 3 июля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы внутренних дел, а также основания их отчисления от первоначальной подготовки, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что организация работы по отбору кандидатов возлагается на кадровую службу ведомств МВД, территориальных органов, находящихся в ведении МВД, государственных учреждений, находящихся в ведении МВД и его ведомств, и включает в себя ряд мероприятий:

информационно-организационные;

прием заявлений и документов кандидатов, в том числе в электронном формате;

изучение сведений о кандидате;

направление кандидатов на медицинское освидетельствование в военно-врачебные комиссии ОВД для определения годности к службе и полиграфологическое исследование;

формирование личных дел кандидатов;

проведение отбора кандидатов на первоначальную профессиональную подготовку;

направление отобранных кандидатов в организации образования МВД на первоначальную профессиональную подготовку.

Материалы для проведения обязательной специальной проверки направляются в подразделения органов национальной безопасности.

В случае отрицательного результата обязательной специальной проверки в организацию образования МВД направляется письмо о необходимости отчисления кандидата с первоначальной профессиональной подготовки.

Отбор и направление кандидатов на первоначальную профессиональную подготовку возлагается на приемную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек, председателем приемной комиссии назначается заместитель начальника, курирующий кадровую политику, ведомств МВД, территориальных органов, находящихся в ведении МВД, государственных учреждений, находящихся в ведении МВД и его ведомств.

В состав приемной комиссии включаются представители служб собственной безопасности, инспекции по личному составу, совета ветеранов, консультативно-совещательных органов при территориальных ОВД РК.

Предусматривается, что проведение собеседования и сдача нормативов по физической подготовке каждого кандидата фиксируются с помощью технических средств видеозаписи.

Материалы, зафиксированные с помощью технических средств видеозаписи, хранятся в кадровой службе не менее одного года с момента завершения отбора.

Итоги отбора оформляются протоколом. С кандидатами, прошедшими отбор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола итогов отбора, заключается трудовой договор.

После подписания трудового договора руководителем ведомства МВД, территориальных органов, находящихся в ведении МВД, государственных учреждений, находящихся в ведении МВД и его ведомств, подписывается приказ о назначении кандидата стажером и направлении на первоначальную профессиональную подготовку.

Обучение на первоначальной профессиональной подготовке засчитывается в период прохождения стажировки. Кандидатам, направленным на обучение, в соответствии с трудовым договором за время прохождения стажировки выплачивается должностной оклад, предусмотренный по занимаемой должности штатным расписанием.

Срок обучения на первоначальной профессиональной подготовке по всем направлениям подготовки сотрудников составляет 9 недель.



Для лиц, проходивших службу на должностях административных государственных и гражданских служащих в органах внутренних дел, и должностей, которые переводятся в категорию аттестованного состава, срок обучения по всем направлениям подготовки составляет 5 недель и осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.

При этом говорится, что в случае отказа лица, завершившего первоначальную профессиональную подготовку, от дальнейшего прохождения службы в правоохранительном органе либо отчисления из организации образования правоохранительных органов в связи с неуспеваемостью или нарушением дисциплины, а также по собственному желанию, оно обязано возместить государству бюджетные средства, затраченные на подготовку, выплату стипендии, питание и проживание в период его подготовки.

Приказ вводится в действие с 23 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что казахстанцы, отслужившие срочную воинскую службу, которым не исполнилось 24 года, могут поступить в учебные заведения МВД без сдачи ЕНТ.