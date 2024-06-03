Правила организации наставничества для молодых полицейских изменили в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 21 мая 2024 года внес изменения в Правила организации наставничества для лиц, впервые поступающих в органы внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Теперь наставник будет назначаться на полгода, а не на три месяца, как ранее.

За значительный вклад в профессиональное становление впервые поступающего в ОВД наставник поощряется в соответствии со статьей 55 закона "О правоохранительной службе".

Изменены основания для замены наставника. В частности,

Замена наставника производится приказом уполномоченного руководителя ОВД в следующих случаях:

увольнения наставника из ОВД;

освобождения от занимаемой должности в дисциплинарном порядке;

перевода (откомандирования) наставника в другие подразделения ОВД либо иные ведомства;

перевода наставника на другую должность, связанную с изменением специфики деятельности;

привлечения к дисциплинарной ответственности за значительные проступки. Ранее в данной норме речь шла также о совершении коррупционного правонарушения.

Внесено дополнение, в соответствии с которым теперь начальник подразделения ежемесячно ведет отчетный контроль за деятельностью наставника:

заслушивает наставника по различным вопросам служебной деятельности и бытовых отношений впервые поступающего в ОВД;

оказывает методическую и практическую помощь наставнику в организации обучения, обмене и распространении положительного опыта наставнической работы;

рассматривает конфликтные ситуации между наставником и лицом, впервые поступающим в ОВД, факты злоупотребления служебным положением, нарушения служебной дисциплины, недостойного поведения на службе и в быту, общественных местах.

Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.