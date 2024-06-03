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Законодательство РК

Правила организации наставничества для молодых полицейских изменили в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:39 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 21 мая 2024 года внес изменения в Правила организации наставничества для лиц, впервые поступающих в органы внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Теперь наставник будет назначаться на полгода, а не на три месяца, как ранее.

За значительный вклад в профессиональное становление впервые поступающего в ОВД наставник поощряется в соответствии со статьей 55 закона "О правоохранительной службе".

Изменены основания для замены наставника. В частности,

Замена наставника производится приказом уполномоченного руководителя ОВД в следующих случаях:

  • увольнения наставника из ОВД;
  • освобождения от занимаемой должности в дисциплинарном порядке;
  • перевода (откомандирования) наставника в другие подразделения ОВД либо иные ведомства;
  • перевода наставника на другую должность, связанную с изменением специфики деятельности;
  • привлечения к дисциплинарной ответственности за значительные проступки. Ранее в данной норме речь шла также о совершении коррупционного правонарушения.

Внесено дополнение, в соответствии с которым теперь начальник подразделения ежемесячно ведет отчетный контроль за деятельностью наставника:

  • заслушивает наставника по различным вопросам служебной деятельности и бытовых отношений впервые поступающего в ОВД;
  • оказывает методическую и практическую помощь наставнику в организации обучения, обмене и распространении положительного опыта наставнической работы;
  • рассматривает конфликтные ситуации между наставником и лицом, впервые поступающим в ОВД, факты злоупотребления служебным положением, нарушения служебной дисциплины, недостойного поведения на службе и в быту, общественных местах.

Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

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