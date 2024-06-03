Правила организации наставничества для молодых полицейских изменили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 21 мая 2024 года внес изменения в Правила организации наставничества для лиц, впервые поступающих в органы внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
Теперь наставник будет назначаться на полгода, а не на три месяца, как ранее.
За значительный вклад в профессиональное становление впервые поступающего в ОВД наставник поощряется в соответствии со статьей 55 закона "О правоохранительной службе".
Изменены основания для замены наставника. В частности,
Замена наставника производится приказом уполномоченного руководителя ОВД в следующих случаях:
- увольнения наставника из ОВД;
- освобождения от занимаемой должности в дисциплинарном порядке;
- перевода (откомандирования) наставника в другие подразделения ОВД либо иные ведомства;
- перевода наставника на другую должность, связанную с изменением специфики деятельности;
- привлечения к дисциплинарной ответственности за значительные проступки. Ранее в данной норме речь шла также о совершении коррупционного правонарушения.
Внесено дополнение, в соответствии с которым теперь начальник подразделения ежемесячно ведет отчетный контроль за деятельностью наставника:
- заслушивает наставника по различным вопросам служебной деятельности и бытовых отношений впервые поступающего в ОВД;
- оказывает методическую и практическую помощь наставнику в организации обучения, обмене и распространении положительного опыта наставнической работы;
- рассматривает конфликтные ситуации между наставником и лицом, впервые поступающим в ОВД, факты злоупотребления служебным положением, нарушения служебной дисциплины, недостойного поведения на службе и в быту, общественных местах.
Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript