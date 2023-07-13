Сотрудников резервата "Семей орманы" наградили за отвагу на пожаре

Министр экологии РК Зульфия Сулейменова вручила государственные награды сотрудникам резервата "Семей орманы", которые проявили мужество и отвагу во время крупного пожара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов 13 июля, Зульфия Сулейменова вручила работникам резервата медали МЧС РК "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" ("За отвагу на пожаре").

Медали получили:

государственный инспектор ГЛПР "Семей орманы" Советов Қанат Талғатұлы;

водитель пожарной машины Батпаевского лесничества Семипалатинского филиала ГЛПР "Семей орманы" Дюсеханов Едил Кайратович;

тракторист Бегеневского лесничества Бегеневского филиала ГЛПР "Семей орманы" Мухамеджанов Мұрат Жолдасбайұлы.

Помимо этого, глава министерства вручила награды лучшим специалистам своего ведомства и подведомственных организаций за высокие профессиональные качества и личный вклад в развитие водной отрасли.

Крупный пожар в Абайской области на территории лесного природного резервата "Семей орманы" произошел в июне 2023 года. Он унес жизни 14 человек. Министр экологии РК Зульфия Сулейменова ранее заявила, что не станет уклоняться от своей ответственности за это трагическое происшествие.