Глава фонда "Самрук-Қазына" усомнился в необходимости строительства АЭС

Председатель фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов на брифинге 13 июля заявил, что нужно учесть много факторов, прежде чем принять решение, строить ли АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Только определившись с решением, строить в Казахстане АЭС или нет, можно будет думать, с какими производителями договариваться – "Росатомом" или другой компанией, считает Нурлан Жакупов.

"Здесь очень много факторов, чтобы принять решение: будет АЭС или нет. (...) Атомная электростанция – это очень недешевое удовольствие. Стоимость станции исчисляется миллиардами долларов, возможно, десятками миллиардов. Чтобы эта АЭС окупилась, какой должен быть тариф? Потянем ли мы как государство такой тариф? Мы все с вами пользуемся светом, заряжаем свои сотовые телефоны, выходим в интернет, смотрим телевизор. И если завтра мы, допустим, сделаем АЭС, то какая будет стоимость электроэнергии?" Нурлан Жакупов

Глава фонда высказал мнение, что нужно хорошо подумать о том, готовы ли казахстанцы позволить себе строительство атомной электростанции. Он добавил, что АЭС должна покрыть дефицит электроэнергии, но строительство займет порядка 10 лет. И оно обойдется в огромную сумму.

"Кто за эту электроэнергию будет платить? Мы с вами, наши дети. Что мы им оставим? Здесь необходимо провести правильный анализ со всех точек зрения". Нурлан Жакупов

Есть вопросы и по расположению АЭС. К этому месту предъявляют ряд требований, в том числе связанных с экологией, водоснабжением.

"Одно из требований АЭС – это наличие хорошего большого водоема. Экология – немного не моя часть, но я читаю отчеты. Каспий уже отходит, Балхаш тоже мелеет. Если сейчас мы выберем одно, поставим АЭС, а через 10 лет вода еще на 10 метров отойдет, то что будет? Мы же работаем в реальности, которая меняется. Как говорил Дарвин, выживает не сильнейший, а тот, кто быстрее всех адаптируется. Мы не можем принять решение: "Давайте поставим". А через 10 лет, когда ее построят, вдруг воды не будет? Плюс есть еще вопросы местного населения: не все готовы, чтобы у них под боком стояла АЭС. То есть ряд больших вопросов, на которые нам нужно взвешенно ответить и потом принять решение". Нурлан Жакупов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что обеспечение энергобезопасности – одна из главных задач государства, и этот вопрос остро стоит на повестке дня. О том, грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии и целесообразно ли экономически строительство АЭС, можно прочитать здесь.

