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Тайник с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области

Тайник с оружием нашла полиция на свалке в Текели Фото: polisia.kz
Схрон с оружием и боеприпасами, в том числе похищенными во время январских событий, обнаружили на свалке в городе Текели сотрудники полиции и ДКНБ Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции города Текели 13 июля, в тайнике на свалке бытовых отходов обнаружили целый арсенал – два обреза гладкоствольного оружия, револьвер Olympic, газовый пистолет, более 50 патронов различного калибра, оптический прицел и походный охотничий фонарь.

Найденное оружие изъяли. По этому факту возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 287 УК РК.

"Установлено, что оптический прицел и охотничий фонарь числились похищенными в одном из охотничьих магазинов Алматы во время беспорядков в январе 2022 года", – сообщили в городском ДП.

Тайники с оружием казахстанские полицейские обнаруживают регулярно. Например, в июне очередной схрон нашли на трассе Алматы – Оскемен.

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Жетысуская область Текели
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