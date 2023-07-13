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Алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая

Алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая Фото: Zakon.kz
Жителям и гостям Алматы напомнили о начале ремонта пр. Абая – от ул. Розыбакиева до ул. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

В Управлении городской мобильности Алматы уточнили, что участок пр. Абая начнут ремонтировать с 23:00 13 июля. Работы планируют завершить до 6:00 15 июля.

В связи с проведением ремонтных работ на пр. Абая внесены временные изменения в схемы движения 12 маршрутов.

Алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая

Фото: Instagram/qmb_almaty

Алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая

Фото: Instagram/qmb_almaty

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему одновременно перекрыли две главные магистральные дороги города на ремонт.

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