Алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая

Жителям и гостям Алматы напомнили о начале ремонта пр. Абая – от ул. Розыбакиева до ул. Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

В Управлении городской мобильности Алматы уточнили, что участок пр. Абая начнут ремонтировать с 23:00 13 июля. Работы планируют завершить до 6:00 15 июля.



В связи с проведением ремонтных работ на пр. Абая внесены временные изменения в схемы движения 12 маршрутов.

Фото: Instagram/qmb_almaty

Фото: Instagram/qmb_almaty

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему одновременно перекрыли две главные магистральные дороги города на ремонт.