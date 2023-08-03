Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт
В Instagram Управления городской мобильности города Алматы указано, что будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.
Работы начнутся 3 августа в 23:00 и продлятся до 06:00 5 августа.
Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Ауэзова, ул. Шевченко, ул. Сатпаева, ул. Жарокова, пр. Гагарина, ул. Розыбакиева. Сквозное движение транспорта по ул. Ауэзова, ул. Жарокова, пр. Гагарина и ул. Розыбакиева будет доступно.
Фото: Instagram/qmb_almaty
Заезд-выезд с ул. Клочкова и ул. Радостовца в южном направлении на проспекту Абая будет ограничен с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа.
1 августа движение по проспекту аль-Фараби в Алматы было частично перекрыто.