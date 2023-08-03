Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт

Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт Фото: Zakon.kz
На участке от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева по проспекту Абая в Алматы будут проводиться ремонтные работы. Участок будет перекрыт для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Управления городской мобильности города Алматы указано, что будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Работы начнутся 3 августа в 23:00 и продлятся до 06:00 5 августа.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Ауэзова, ул. Шевченко, ул. Сатпаева, ул. Жарокова, пр. Гагарина, ул. Розыбакиева. Сквозное движение транспорта по ул. Ауэзова, ул. Жарокова, пр. Гагарина и ул. Розыбакиева будет доступно.


Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт

Фото: Instagram/qmb_almaty


Заезд-выезд с ул. Клочкова и ул. Радостовца в южном направлении на проспекту Абая будет ограничен с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа.

1 августа движение по проспекту аль-Фараби в Алматы было частично перекрыто.

Читайте также

Мошенники используют фейковое интервью министра финансов РК для рекламы бота

Прокурор запросил Нурлану Масимову 13 лет лишения свободы

В зоопарке Алматы поселились полосатые питомцы

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления