Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют на ремонт

На участке от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева по проспекту Абая в Алматы будут проводиться ремонтные работы. Участок будет перекрыт для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Управления городской мобильности города Алматы указано, что будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Работы начнутся 3 августа в 23:00 и продлятся до 06:00 5 августа.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Ауэзова, ул. Шевченко, ул. Сатпаева, ул. Жарокова, пр. Гагарина, ул. Розыбакиева. Сквозное движение транспорта по ул. Ауэзова, ул. Жарокова, пр. Гагарина и ул. Розыбакиева будет доступно.





Фото: Instagram/qmb_almaty





Заезд-выезд с ул. Клочкова и ул. Радостовца в южном направлении на проспекту Абая будет ограничен с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа.

1 августа движение по проспекту аль-Фараби в Алматы было частично перекрыто.