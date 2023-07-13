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Активистку из Талгара оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги

Активистка из Талгара самостоятельно отремонтировала дорогу и получила штраф Фото: pxhere
Общественницу Галину Арзамасову из села Карабулак Талгарского района оштрафовали за ремонт улицы своими силами, сообщает Zakon.kz.

Улица, на которой проживает Галина Арзамасова, не видела ремонта много лет, и здесь неоднократно случались ДТП. С просьбой выделить средства на реконструкцию дороги общественница неоднократно обращалась в акимат, но безрезультатно.

Активистка провела собрание местных жителей, где большинство проголосовало за расширение дороги. Протокол схода сдали в местный акимат. Ремонт улицы Галина начала, но получила штраф.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Талгарского района, в ходе ремонта дороги Галина Арзамасова нарушила нормы законодательства и вырубила деревья вдоль улицы, а также сбрасывала строительный мусор.

"По жалобе жителей округа на подсыпки дороги и сбрасывание строительных отходов, веток деревьев в лог находящегося возле дороги, вырубку деревьев вне территорий участка, неоднократно делали в устной и письменной форме замечания гр. Галине Арзамасовой, на что не было никаких реакций. После чего совместно с участковым инспектором осуществили выезд и наложили штраф за разрушение объектов инфраструктуры и повреждение зеленых насаждений", – сообщили в местной администрации.

Однако с решением общественница категорически не согласна. Чтобы оспорить протокол, она уже подала заявление в прокуратуру Талгарского района.

Ранее стало известно, что жителей Алматы оштрафовали более чем на 91 млн тенге за мусор на улицах.

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Талгар Талгарский район
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