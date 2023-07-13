Активистку из Талгара оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги

Общественницу Галину Арзамасову из села Карабулак Талгарского района оштрафовали за ремонт улицы своими силами, сообщает Zakon.kz.

Улица, на которой проживает Галина Арзамасова, не видела ремонта много лет, и здесь неоднократно случались ДТП. С просьбой выделить средства на реконструкцию дороги общественница неоднократно обращалась в акимат, но безрезультатно.

Активистка провела собрание местных жителей, где большинство проголосовало за расширение дороги. Протокол схода сдали в местный акимат. Ремонт улицы Галина начала, но получила штраф.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Талгарского района, в ходе ремонта дороги Галина Арзамасова нарушила нормы законодательства и вырубила деревья вдоль улицы, а также сбрасывала строительный мусор.

"По жалобе жителей округа на подсыпки дороги и сбрасывание строительных отходов, веток деревьев в лог находящегося возле дороги, вырубку деревьев вне территорий участка, неоднократно делали в устной и письменной форме замечания гр. Галине Арзамасовой, на что не было никаких реакций. После чего совместно с участковым инспектором осуществили выезд и наложили штраф за разрушение объектов инфраструктуры и повреждение зеленых насаждений", – сообщили в местной администрации.

Однако с решением общественница категорически не согласна. Чтобы оспорить протокол, она уже подала заявление в прокуратуру Талгарского района.

Ранее стало известно, что жителей Алматы оштрафовали более чем на 91 млн тенге за мусор на улицах.