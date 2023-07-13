МЧС: Пожар в природном резервате "Семей Орманы" полностью ликвидировали

МЧС РК 13 июля сообщило о том, что крупный лесной пожар на территории природного резервата "Семей Орманы" в Бородулихинском районе Абайской области полностью ликвидировали, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар окончательно потушили 13 июля в 13:00. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га. Пожар локализовали 14 июня, но горение и тление окончательно устранили только спустя месяц.

Как добавили в МЧС, после локализации пожара силы и средства МЧС оставили место чрезвычайного происшествия. Там организовали дежурство лесные пожарные станции Минэкологии, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Патрулирование проводили по всему периметру пожара.

"Локализацию объявляют, когда дальнейшее распространение пожара прекращено, площадь пожара не увеличивается. При этом пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения", – пояснили в пресс-службе министерства.

Пожар в Абайской области произошел в июне и унес жизни 14 человек. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев наградил военных, которые участвовали в борьбе с огнем.