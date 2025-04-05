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Происшествия

Пожар в "Семей орманы" полностью ликвидировали

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 17:59 Фото: akorda.kz
Пожар, который начался на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" 4 апреля, полностью ликвидирован, сообщает Zakon.kz.
"По состоянию на 17:10 5 апреля 2025 года пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены", – сообщили в Комитете лесного хозяйства Минэкологии.

В тушении огня были задействованы 419 человек и 140 единиц техники.

4 апреля 2025 года поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи села Коянбай Бескарагайского района. Ночью пожар в сосновом бору был локализован, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы".

В данный момент продолжается степной пожар близ села Б. Майлина, рядом с границей Аулиекольского района Костанайской области.

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Андрей Дюсупов
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