Пожар в "Семей орманы" полностью ликвидировали
Фото: akorda.kz
Пожар, который начался на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" 4 апреля, полностью ликвидирован, сообщает Zakon.kz.
"По состоянию на 17:10 5 апреля 2025 года пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены", – сообщили в Комитете лесного хозяйства Минэкологии.
В тушении огня были задействованы 419 человек и 140 единиц техники.
4 апреля 2025 года поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи села Коянбай Бескарагайского района. Ночью пожар в сосновом бору был локализован, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы".
В данный момент продолжается степной пожар близ села Б. Майлина, рядом с границей Аулиекольского района Костанайской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript