Пожар в "Семей орманы" полностью ликвидировали

Пожар, который начался на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" 4 апреля, полностью ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 17:10 5 апреля 2025 года пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены", – сообщили в Комитете лесного хозяйства Минэкологии.

В тушении огня были задействованы 419 человек и 140 единиц техники.

4 апреля 2025 года поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи села Коянбай Бескарагайского района. Ночью пожар в сосновом бору был локализован, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы".

В данный момент продолжается степной пожар близ села Б. Майлина, рядом с границей Аулиекольского района Костанайской области.